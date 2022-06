Yeumbeul : Arrêté pour avoir insulté Macky Sall, Akhad fait une troublante confession aux gendarmes Arrêtés suite à la diffusion de leur vidéo, sur le réseau social Tik Tok, dans laquelle il insulte vertement Macky Sall, Boubacar Bao alias Akad et l’auteur de la vidéo risquent gros.

En effet, la Brigade de recherches de Dakar qui s’est saisie de l’affaire et a ouvert une enquête avant d’interpeller les responsables. Ce, après avoir réussi à identifier et localiser le téléphone à Yeumbeul, selon Libération qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi.



C’est suite à cela que les gendarmes ont réalisé un véritable exploit en se rendant, vendredi dernier, à Yeumbeul où ils ont arrêté l’auteur de la vidéo Ousseynou Touré, à cet effet. Ce dernier avait à sa possession un téléphone Huawei dans lequel est stocké d’autres vidéos où Macky Sall est insulté.



Mais, Ousseynou Touré, alias Diaz, assure que les autres ont été réalisées à son insu. Pour ce qui concerne l’insulteur, il déclare garder une « haine » contre le chef de l’État Macky Sall.



Les deux mis en cause ont bénéficié d’un retour de parquet hier. Libération renseigne qu’ils seront présentés ce mercredi au Doyen des juges, qui a hérité du dossier.



A souligner que l’insulteur a été arrêté à Gossas par les éléments de la Brigade de recherches de Colobane qui ont remarqué que la vidéo a été prise à la gare routière de ladite localité.

