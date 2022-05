Yeumbeul Cité Comico: Mame Diarra Fall, âgée de 24 ans n’a plus donné signe de vie Mame Diarra Fall, âgée de 24 ans n’a plus donné signe de vie depuis vendredi dernier. Elle est injoignable sur son téléphone portable. Avant sa disparition, elle a laissé des messages troublants sur les réseaux sociaux. Elle déclarait être suivie lorsqu’elle était dehors. Et, elle a même interpellé vainement, un policier.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mai 2022 à 19:01



