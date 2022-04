Yeumbeul Darou Salam: Un vaste réseau de cybercriminalité démantelé

Les éléments du commissariat de Yeumbeul- Comico ont démantelé un vaste réseau de cybercriminalité à Yeumbeul Darou Salam 6. 14 Nigérians, dont une prostituée de 22 ans, ont été arrêtés suite à une dénonciation anonyme.



La perquisition s'est soldée par la saisie de 11 ordinateurs portables, 9 modems wifi, 49 puces téléphoniques dont des opérateurs étrangers, 9 téléphones portables (Android), une dizainende passeports nigérians, plusieurs accessoires et d'autres matériels, détaille "Rewmi".



Poursuivis pour association de malfaiteurs, usurpation d'identité, escroquerie, abus de confiance en bande organisée, faux et usage de faux de documents étrangers et de titres de voyage, les 14 Nigérians ont été présentés, ce mercredi, au procureur de Pikine-Guédiawaye.