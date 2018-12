Yeumbeul: Des braqueurs trahis par la camera de surveillance d'un lieutenant de douane

Un gang de malfaiteurs a été démantelé. Les quatre individus avaient commis plusieurs actes de vols et des cambriolages dont le véhicule d’un lieutenant de Douanes, domicilié à la Cité Sonatel, située à la lisière de la Commune de Malika et Yeumbeul. Ils avaient défoncé les portières après avoir désactivé le système de verrouillage automatique pour voler des objets de valeur et accessoires de la voiture.



Alerté par le signal, le douanier se lance aux trousses des malfaiteurs et parvient à en attraper deux qu’il conduit la même nuit au commissariat de police de Yeumbeul. Confrontés aux images de la caméra, ils ont balancé leurs deux autres acolytes qui seront finalement débusqués, rapporte le journal Les Echos. Lequel signale qu’ils ont, tous, été déférés au Parquet pour association de malfaiteurs et flagrant délit de vol en réunion commis la nuit avec effraction, par les hommes du commissariat de police de Yeumbeul, Ibrahima Diouf.



Auparavant, le gang a reconnu les faits, soutenant avoir tout le temps profité de leur retour de « Thiant » dans les quartiers pour s’adonner à des pratiques délictuelles. Et, ils déclarent avoir fait beaucoup de victimes dont un homme de tenue, qui dit avoir perdu son arme de service dans une opération de cambriolage perpétrée dans sa maison.



