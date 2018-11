Yeumbeul: Elle se bat avec l’ex de son futur mari et lui arrache les dents

Alors que l'affaire Salimata Diaw, du nom de la dame qui a charcuté sa co-épouse n'est toujours pas élucidée, le tribunal de Pikine hérite d'un nouveau dossier similaire. Il s'agit d'une dame qui s'est battue avec l'ex de son futur mari, jusqu'à lui arracher deux dents. Les faits se passés dans la nuit du 18 novembre, aux environs de 22 heures. Dans la plainte qui a suivi cette bagarre, Oulèye Diop et Aïssatou Mboup ont chacune donné leur version des faits.



Devant les enquêteurs, Aïssatou Mboup a expliqué que le jour des faits, elle était partie rendre visite à son futur époux Mbaye Sow pour lui parler des préparatifs du mariage. Elle ajoute avoir fait une surprise à ce dernier en ne l’informant pas de sa venue.



Malheureusement, c’est une mauvaise surprise qui l’attendait. L’homme qu’elle rêvait d’épouser était entre les bras d’une autre fille. C’est dans c’est circonstance qu’une bagarre éclate entre elles.



Entendue, la dame Oulèye Mboup a soutenu que Mbaye Sow est son ex-mari et ils ont eu un enfant. Justement, elle soutient s’être rendu à son domicile pour récupérer l’argent qu’il lui devait pour la prise en charge de l’enfant. « Lorsqu’elle ( Aissatou) m’a trouvé chez Mbaye, nous étions en train de discuter de son problème. Mon ex me disait qu’il traverse des difficultés. Ayant pitié de lui, je l’ai pris dans mes bras et c’est à ce moment qu’Aïssatou Mboup a surgi », narre-t-elle, précisant qu’il ne s’était rien passé entre eux.



Aussi, a-t-elle ajouté que sa rivale l’a injuriée avant de lui donner des coups de poing lui occasionnant une perte de dents.



La mise en cause a reconnue s’être battue avec elle, mais nie avoir lui avoir arraché ses dents.



L’affaire sera jugée prochainement devant le tribunal de Pikine.



