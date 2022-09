Yeumbeul - Keur Mbaye Fall / Train qui a heurté une personne: Les précisions de la SETER Le 29 septembre 2022, aux environs de trois heures (s3h) du matin, un train de marchandises circulant

sur la voie métrique en direction de Dakar a heurté une personne entre Yeumbeul et Keur Mbaye Fall, renseigne un communiqué de SETER.

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Septembre 2022 à 21:45

A cette heure, le TER ne circulait pas.

Un long travail de recherche par le Groupement de Gendarmerie du TER a été réalisé avant que cette

personne ne soit prise en charge par les sapeurs-pompiers, puis évacuée à l’hôpital.

La présence de cette personne et l’intervention des forces de l’ordre dans les voies ont retardé

l’ouverture des circulations du TER. Ce qui a engendré des perturbations sur la ligne jusqu’en milieu

de matinée.



Les équipes du TER ont informé les clients d’éventuels retards pour leur voyage.

La SETER, en étroite collaboration avec le Groupement de Gendarmerie du TER et les sapeurs pompiers, a mené à bien les opérations pour ouvrir la ligne dès que possible.



La SETER tient à porter à l’attention du grand public que les informations relayées par la presse et les

réseaux sociaux sont totalement erronées.

La SETER remercie ses clients pour leur compréhension.



