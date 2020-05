Yeumbeul- Sud: La gestion du maire libéral Bara Gaye décriée A cause de ses sorties intempestives contre le pouvoir actuel, le maire Bara Gaye se voit recadrer par des militants de l’Alliance pour la république (Apr) de la localité, qui ont fait une sortie, samedi dernier, pour dénoncer sa gestion.

A cause de ses sorties intempestives contre le pouvoir actuel, le maire Bara Gaye se voit recadrer par des militants de l’Alliance pour la république (Apr) de la localité, qui ont fait une sortie, samedi dernier, pour dénoncer sa gestion. Le maire libéral de la Commune de Yeumbeul-Sud, Bara Gaye, est dans le collimateur de certains militants du parti de l’Alliance pour la République (Apr) de cette localité, avec à leur tête Oumar Sow.



Ce dernier, qui dénonce sa gestion, lui reproche de ne pas comprendre sa mission. « Le maire Bara Gaye tâtonne dans sa gestion. Il fait du pilotage à vue et ne semble rien comprendre de l’esprit de la décentralisation qui dit gestion de proximité », déplore Oumar Sow. « Bara Gaye a même oublié que la mairie est un démembrement de l’Etat et passe tout son temps à bavarder, oubliant ses prérogatives. Franchement, Bara Gaye est passé à côté dans sa gestion», ajoute le conseil spécial du Président dans L’AS quotidien.



Fustigeant encore les agissements de l’édile Bara Gaye, Monsieur Sow qui était venu soutenir 200 ménages en produits alimentaires au quartier Afia de la localité se justifie : « Il y a 557 collectivités territoriales dans le pays. Depuis le début de la pandémie du Coronavirus, tous les maires s’activent autour de la lutte contre la maladie. Mais regardez Yeumbeul-Sud. Bara Gaye n’a posé aucun acte concret à part critiquer l’Etat pour faire oublier aux gens son bilan négatif avec zéro réalisation. C’est pourquoi, lorsqu’il était parti au quartier Mactar khaly Fall, les populations l’ont hué et chassé. Je demande donc au maire Bara Gaye de revoir son comportement et de faire comme ses autres pairs maires en achetant des vivres pour les mettre à la disposition des populations. »



Ces produits alimentaires offerts par Oumar Sow sont composés entre autres de riz, de sucre et d’huile. Et le conseiller spécial du Chef de l’Etat chargé des questions de jeunesse promet d’étendre cette aide à d’autres quartiers de cette commune.



