Yeumbeul Sud : Un sexagénaire retrouvé mort dans sa chambre

B. Sy, âgé de 65 ans, a été retrouvé mort dans sa chambre. "Les Échos", repris par "Seneweb", informe que le sexagénaire était porté disparu depuis lundi dernier. Il était introuvable malgré les recherches lancées par le voisinage.



La découverte macabre a été faite trois jours plus tard, par l’un de ses voisins. Selon le quotidien d’information, les habitants de la maison ont été alertés par « l’odeur nauséabonde se propageant dans la maison ». Cherchant l’origine de l’odeur, un habitant s’est arrêté devant la porte de la chambre que B. Sy occupait seul, avant d’alerter les autres. Ils défoncent la porte et découvrent, stupéfaits, le corps sans vie en état de putréfaction avancé.



Lors des constatations d’usage, la police locale a mobilisé les sapeurs-pompiers et le service d’hygiène, suivies de l’enterrement au cimetière de la commune sans autopsie, à causé de l’état de décomposition.



Aucun membre de la famille ou ami du défunt n’a encore été identifié, renseigne le journal.