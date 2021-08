Yeumbeul Sud: Une bagarre éclate entre le camp du maire et celui du PS, la police s'en mêle et... La commission de révision des listes électorales installée à la mairie de Yeumbeul Sud a été fermée suite à une bagarre entre le représentant du maire Bara Gaye et celui du PS. Les deux (2) ont d'ailleurs été cueillis par la police.

Tout est parti de la décision du camp du maire d'ouvrir ce samedi, alors que c'est un jour non ouvrable, pour gérer leurs militants et sympathisants.



Informés, les représentants des autres formations sont venus s'opposer avant que le sous-préfet ne vienne s'enquérir de la situation.

Mais à son départ, les partisans du maire se sont encore enfermés pour continuer à inscrire leurs militants, renseigne la source de Leral.



Le membre du PS reviendra à la charge pour opposer un niet. La suite sera un chaud échange de gros mots et puis une bagarre. Laquelle aura obligé la police à intervenir.

