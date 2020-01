Yeumbeul: Un baron de la drogue saute du 2e étage et se fracture la jambe

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2020 à 09:05 | | 0 commentaire(s)|

Repéré dans un trafic de stupéfiants, lors d'une opération coup de poing de la police de Yeumbeul, C. Dramé a sauté du deuxième étage d'un immeuble, en passant par sa fenêtre, pour se fracturer les jambes en retombant au sol.



Selon "Les Échos", le drame a eu lieu, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier dernier, vers 1 h du matin, au quartier Afia 3 de Yeumbeul Sud. En effet, la victime voulait échapper aux policiers.



Mal en point, ce célèbre dealer de la banlieue a été arrêté par les limiers qui découvrent sur lui, après une minutieuse fouille, 25 joints de chanvre indien et 125 grammes en vrac.



Le dealer et ses 8 acolytes sont placés en garde-à-vue au commissariat de police de Yeumbeul. Ils seront déférés au parquet, aujourd'hui, pour offre et cession de chanvre indien et détention et usage collectif.

