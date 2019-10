Yeumbeul: Un élève de 13 ans ramasse un revolver et se tire dessus Un drame a été évité de justesse. A yeumbeul, un élève de 13 ans, fréquentant l’école franco-arabe Ashaboul Akhfi, a ramassé un révolver chargé sur le chemin de l’école. il cache alors l'arme dans son sac et continue sa route rapporte seneweb.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

Mais à l’heure de la récréation, le gamin qui ne savait certainement pas que l’arme était chargée, la sort pour jouer avec ses camarades.

Il tire alors une balle qui atterrit sur son genou. La balle a finalement été extraite de son genou à l’hôpital de Pikine où il a été acheminé. Le commissariat de Yeumbeul, alerté, s’est saisi de l’affaire.



