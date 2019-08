Yeumbeul: Un prédateur s*xuel séquestre et vi*le une gamine qui....

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Août 2019 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

En vacances scolaires chez son oncle au quartier Yves Niang de Yeumbeul, l’adolescente Mbéne.S n’oubliera de sitôt ces fêtes.



En effet, la petite de 14 ans a été la cible d’un prédateur sexuel notoire du nom d’Amadou B. Selon Les Echos, les faits se sont déroulés lundi dernier vers 18 heures. L’oncle envoie sa nièce à la boutique pour lui acheter de la kola. Et c’est de là que Amadou B intercepte la petite dans la rue, l’appâte par des propos doux et lui demande de le suivre quelque part.



Naîve, la gamine accepte sans arrière-pensée. Celui-ci en profite, la séquestre et viole la gamine de 14 ans dans un bâtiment abandonné, au quartier Yves Niang sur la route de la marine Française. Pénétrée d’un trait, la fille a hurlé de toutes ses forces et s’est évanouie dans le bâtiment abandonné.



Dépeint comme un prédateur sexuel dans le quartier Amadou B. a été déféré au parquet pour viol commis sur mineure et pédophilie, puis placé sous mandat de dépôt.

