Yeumbeul : Un professeur d'anglais surpris torse nu sur une fillette de 11 ans Professeur d'anglais dans un établissement scolaire privé à Yeumbeul Comico, M. Diédhiou croupit depuis hier à la citadelle du silence. Agé de 36 ans, il a été interpellé puis déféré au parquet, par les hommes du commissaire Diouf Bauer de l'arrondissement de Yeumbeul pour viols répétitifs. Selon les informations du journal "Les Echos", le mis en cause a été retrouvé torse nu sur la petite M. M, 11 ans, fille de sa colocataire, le 23 février dernier. Et d'après la victime, c'était la quatrième fois que l'enseignant abusait d'elle dans la chambre de sa mère.

