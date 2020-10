Yeumbeul : Une prostituée pique une crise cardiaque et meurt dans un bar

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Octobre 2020 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

Le drame s’est déroulé ce lundi vers une heure du matin dans un bar, sis à Yeumbeul Ben baraque. Une prostituée qui officie dans la clandestinité, A. Koné, complètement ivre, a piqué une crise cardiaque et rendu l’âme au cours de son évacuation.



Koné a commencé à développer des troubles de comportements après une consommation abusive d’alcool. En présence de ses partenaires, elle faisait des va-et-vient entre la table de consommation de bière et les toilettes.



D’un coup, elle s’est écroulée, affiche des signes cliniques inquiétants et se débattant dans tous les sens.



Face à son état, la belle de nuit a été en vitesse conduite dans les locaux du district sanitaire de Yeumbeul Nord.



Mais, hélas, elle rendra l’âme au cours de son évacuation, selon Les Echos. L’autopsie a confirmé le décès par crise cardiaque suite à une overdose.



