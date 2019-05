Yeumbeul : le maçon viole et engrosse une domestique de 17 ans, et jure être impuissant L’affaire défraie la chronique au quartier Darou Salam 6 de Yeumbeul Bène Barack. La jeune domestique, M. K. (17 ans), a été plusieurs fois violée et engrossée par le maçon A. Barry. Ce dernier, marié et père de deux enfants, jure toutefois, être impuissant, selon Les Echos.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2019 à 10:57 | | 0 commentaire(s)|

A Barry qui loue un appartement dans la maison où travaille la jeune fille a trouvé le moyen de la détourner. A chaque fois que M.K. quittait son travail, le soir, vers 20 h, après le repas du soir, il la suivait et l’entrainait dans une maison en chantier dont il avait la garde, pour violer. Des fois, c’est dans son propre lit conjugal qu’il entrainait la jeune fille pour abuser d’elle, en l’absence de sa femme. Toutefois, le voisinage qui avait bien suivi son manège lui tend une embuscade. Un soir, plusieurs le devancent dans le bâtiment en question, se planquent et l’attendent. Dès que le Barry se pointe en compagnie de l’adolescente, ils sortent de leur cachette et le prend la main dans le sac. Le maçon échappe de justesse à un lynchage en règle, grâce à l’intervention de quelques personnes, qui vont ensuite le livrer à la police.

Barry jure toutefois être impuissant, mais sa femme dit le contraire, et soutient plutôt que son mari est très performant au lit. La femme qui souligne avoir eu deux enfants avec lui, a révélé être enceinte de 2 mois. Barry sera déféré au parquet ce jeudi.



