Yeumbeul : les habitants, assoiffés, versent leur colère sur le Président Macky Sall.

Les habitants du quartier Bara Faye de Yeumbeul, assoiffés, sont très remontés contre le président de la République Macky Sall, mais aussi, le maire Daouda Ndiaye et le député Samba Demba Ndiaye. Pour ces populations, elles ont été oubliées par ces autorités surtout concernant les pénuries d'eau .



« Depuis un an ferme, nous n’avons pas d’eau. On se lève à 2 heures ou 3 heures du matin pour trouver de l’eau. Nous nous déplaçons jusqu'à l'ASECNA pour trouver le liquide précieux. Nous n’avons pas de député. Nous n’avons pas de sécurité ici. Nous souffrons beaucoup. Car à partir de 20 heures, nous ne sortons plus à cause des agresseurs. Macky ne nous connaît pas, personne ici ne va voter pour lui », tonne l’une des habitantes dudit quartier.













Pressafrik