Yewwi/ Wallu, la première cassure

La motion de censure rejetée hier par l’Assemblée nationale, va constituer la première cassure de l’opposition. Pourtant, ce n’est guère une surprise, puisque la coalition Wallu avait bien signalé qu’elle ne votera pas la motion de censure du gouvernement d’Amadou Bâ proposée par Yewwi Askan wi.



Et encore hier, la majorité a bénéficié de cette division de l’opposition, puisque Yewwi n’a récolté que 55 voix, tandis que les autres députés de l’opposition se sont abstenus. Seulement, si l’opposition est allée en rangs dispersés, la responsabilité en incombe à Yewwi Askan wi qui s’est précipitée à se lancer dans ce combat, sans le préparer sérieusement avec Wallu. D’ailleurs, hier, dès le début des débats, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ne s’est pas privé pour s’attaquer à Yewwi Askanwi. « Ce que nous déplorons, c’est le manque de considération de nos collègues de Yewwi. Ils ne nous ont ni informés, ni associés. Même les non-inscrits n’ont pas été associés. Je suis allé leur demander ce qu’ils comptent faire. Mais ils n’ont rien voulu me dire. Donc, puisqu’ils ne m’ont rien dit, je m’abstiendrai de voter cette motion de censure », a déclaré le député.



Le président du groupe parlementaire de Wallu Sénégal, Mamadou Lamine Thiam, a été plus tranchant. « Cette motion de censure nous est arrivée comme ça. Nous estimons que l’opposition doit avoir un minimum de concertation, si nous voulons atteindre nos objectifs politiques », a soutenu l’ancien questeur de l’Assemblée nationale. Qui n’a pas digéré, lui non plus, cette «incartade» du «partenaire» Yewwi. « N’ayant pas été consultés, n’ayant pas été impliqués, nous avons estimé que nous devions nous abstenir », a-t-il indiqué.



Selon Mamadou Lamine Thiam, leur abstention ne signifie pas que les députés de Wallu sont avec le gouvernement. Elle ne veut pas, non plus, dire que « nous suivons n’importe quoi », indique le cacique du Parti démocratique sénégalais. Il précise cependant que les responsabilités seront situées. « Nous en tirons les conséquences politiques », promet t-il.



Une première cassure qui risque de laisser des séquelles profondes au sein de l’opposition. Yewwi Askanwi a fait dans l’amateurisme politique.









Le Témoin