"Yite Askan Wi" de Sokhna Marie Ndiaye : Entretien avec Mouhamed Djibril Wade, Maire de la Commune de Biscuiterie Chef d’entreprise, mais aussi féru du football et ex entraineur (Niarry Tall Grand Dakar-NGD) Mouhamed Djibril Wade, aujourd’hui Maire de la Commune de Biscuiterie, est l’invité de l’émission "Yité Askan Wi"/ Au micro de Sokhna Marie Ndiaye, l’édile revient sur les défis de l’heure de sa commune. Coincée entre deux autres collectivités, le découpage de sa localité vient à l’entame des propos du maire.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Janvier 2021 à 15:34 | | 0 commentaire(s)|

Membre du conseil municipal, deuxième adjoint à l’ancien Maire, Mouhamed Djibril Wade a vécu au quotidien les défis de leur commune. Sur le volet social, infrastructures, l’éducation quels son ses premiers, lui qui n’est làa que depuis octobre dernier ?



Quels sont ses priorités pour les besoins de Biscuiterie ?



Quels sont les défis qui l’attendent ?

Entretien….



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos