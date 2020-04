Yoff / Accusé d'attouchements sexuels sur une fillette de 13 ans: Un vigile déféré au parquet

Une affaire de mœurs est sur toutes les langues à Yoff-Virage, une commune d’arrondissement de Dakar. M. Cissé, marié et père de 3 enfants, a été arrêté pour tentative de viol. Sa victime, une fille à peine âgée de 13 ans.



L’affaire remonte à la matinée du 16 avril dernier. Un voisin, attiré par la silhouette d’une fille à la tenue indécente qui sortait du poste de garde du vigile M. Cissé, alerte la mère de la gamine.



Celle-ci, qui voulait s’assurer que sa fille n’a pas été abusée, l’a conduite en consultation auprès d’un médecin généraliste. Les conclusions du médecin font état « des lésions sur les parties intimes » de la jeune fille.



Saisie d’une plainte, la brigade de la Foire ouvre une enquête. Face aux indices graves et concordants retenus à son encontre, M. Cissé a été arrêté et déféré au parquet du tribunal de Grande instance de Dakar.

