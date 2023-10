Yoff / Démantèlement d'un réseau de trafiquants de chanvre indien: Le cerveau et ses complices condamnés à des peines fermes Mouhamed Top, Fallou Diop et Thiaba Khoye Niang, ont été condamnés, le premier à 3 ans et à 2 ans d’emprisonnement ferme pour ses complices. Tous domiciliés à Yoff, ils ont été reconnus coupables d’offre ou de cession de chanvre indien et complicité de ce chef.

Les policiers de la Section de Recherches ont procédé, à Yoff, à l’arrestation de plusieurs jeunes. C’est suite à une information anonyme faisant état d’un trafic intense de chanvre indien dirigé par Mouhamed Top, dans cette localité, qu’ils ont mis en place une filature. Elle a permis, dans un premier temps, l’arrestation de Mouhamed Top, en possession du produit prohibé. Il a, par la suite, conduit les enquêteurs chez Fallou Diop, où la majeure partie de sa clientèle se regroupe, pour une perquisition.



Sur place, plus précisément dans le poulailler, les flics ont saisi 500 g de chanvre indien et procédé à l’interpellation de Fallou Diop, Thiaba Khoye Niang, Mbossé Ndiaye, Assane Ndao, Makhoudia Thiam et Abdoulaye Sow.



Conduits au commissariat, ils se sont chacun prononcés sur leur part de responsabilité. Certains ne se sont pas fait prier pour enfoncer Mouhamed Top, en le présentant comme le dealer du quartier.



Mardi, ils ont fait face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar. Entendu en premier, Mouhamed Top a contesté le délit d’offre ou cession de chanvre indien qui lui est reproché, même s’il a avoué qu’il détenait de la drogue au moment de son arrestation. Il s’est empressé de préciser que c’est une petite quantité qui était destinée à sa consommation personnelle. S’agissant de l’herbe verte saisie chez Fallou Diop, il en a contesté la paternité. Quant à ce dernier, il a déclaré que les flics n’ont rien retrouvé dans son poulailler. Lui aussi, a avoué être un usager de chanvre indien et a reconnu qu’il permet à ses amis fumeurs de venir se retrouver chez lui.



Thiaba Khoye Niang, quant à elle, a informé qu’elle s’est rendue, ce jour-là, chez Fallou, pour acheter de la drogue pour le compte d’un certain Maurice. C’est ainsi qu’elle a été surprise par les flics qui l’ont embarquée au même titre que les autres prévenus.



À l’instar des autres comparants, Mbossé Ndiaye a déclaré s’être trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Élève en classe de 3e et footballeuse, elle a révélé que Mouhamed Top s’active dans la vente de chanvre indien.



Après avoir requis la relaxe des autres prévenus, le maître des poursuites a demandé que Mouhamed Top, Thiaba Khoye Niang et Fallou Diop soient reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés. Pour la peine, il a requis trois ans d’emprisonnement ferme.



Les avocats de la défense ont, pour les uns, sollicité la relaxe pure et simple, et pour les autres, une application bienveillante de la loi.



Finalement, le tribunal a reconnu Mouhamed Top coupable d’offre ou cession de chanvre indien. Il est condamné à 3 ans d’emprisonnement ferme. Pour Thiaba Khoye Niang et Fallou Diop, la présidente, après disqualification des faits en complicité d’offre ou cession de chanvre indien, leur a infligé une peine de 2 ans de prison ferme. Quant aux autres, le tribunal a ordonné leur relaxe.













