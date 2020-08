Yoff - Mineure de 13 ans transformée en esclave sexuelle - Déballages écœurants, ses bourreaux écroués Lamine Baldé et Ndèye Sokhna Ndiaye sont écroués pour avoir transformé une mineure de 13 ans en esclave sexuelle, en sus de l'avoir séquestrée pendant plusieurs jours.

Les deux trafiquants sont placés sous mandat de dépôt par le juge du 3ème cabinet.



La victime, lors de son témoignage, racontait: "Ndèye Sokhna Ndiaye amenait les hommes et me forçait à avoir des rapports sexuels avec eux.



Elle partageait ensuite l'argent avec Lamine Baldé. Je saignais, j'avais très mal", a-t-elle dit.



