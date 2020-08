Yoff - Une fille de 13 ans enlevée et transformée en esclave sexuelle pendant... Deux "monstres" comme décrit Libération sont déjà entre les mains de la Section des Moeurs. Pendant 10 jours, C.C a satisfait, sous la menace et les coups, les fantasmes des pédophiles.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Août 2020

L'auteur du kidnapping, L.Baldé est le...Meilleur ami du père de la victime.



La "mama" N.S.Ndiaye était chargée de trouver les clients qui se relayaient contre paiement, sur la mineure, traumatisée à vie.





