Yoff: les meurtriers d’un cambiste arrêtés par la gendarmerie

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Novembre 2018 à 09:07 | | 0 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos Un cambiste a été poignardé par une bande de malfaiteurs et a rendu l’âme quelques jours à l’hôpital. Les faits se sont passés récemment à Yoff.



La victime dont l’identité n’a pas été révélée, a été piégée et épouillée de six millions de F Cfa par la bande qui mettait toujours en avant une fille.



Les gendarmes ont arrêté tous les membres de la bande y compris la dame, selon Libération. Qui signale que la reconstitution des faits a eu lieu hier.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook