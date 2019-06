Yoff : une bande de 9 malfaiteurs démantelée par la police, de la drogue et des armes saisies

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juin 2019

Dans la nuit du 02 au 03 juin 2019, les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat des Parcelles Assainies ont démantelé une bande de 9 malfaiteurs, pour détention et trafic de chanvre indien, détention d’armes blanches et d’une arme à feu, annonce un communiqué de la police.



Cette opération s’est déroulée suite à une « information faisant état de la présence d’une bande de malfaiteurs, auteur de plusieurs cas d’agressions et de cambriolages à Yoff, se sont transportés sur les lieux », explique la source qui souligne que « les investigations menées ont permis d’interpeller neuf (09) individus ».



« Une fouille minutieuse de la chambre qui leur sert de repli a permis la découverte de dix-huit (18) cornets de chanvre indien, un couteau, une corne pointue, un coupe-coupe et une arme à feu », renseigne le document.

Le communiqué ajoute qu’ils se regroupaient dans ladite chambre pour planifier des agressions et cambriolages. Ils ont été placés en garde à vue et l’enquête ouverte suit son cours ».

