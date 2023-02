« Yoor Yoor » de l’Appel: Le nom d'Allah hautement scandé à Diamalaye Durant l’Appel de Seydina Limamou, le Yoor Yoor constitue un grand moment de communion entre les fidèles et Dieu. Installés à même le sol sur le sable blanc de Diamalaye, les différents dahiras entament les plus beaux refrains louant le seigneur. Ils viennent de Yeumbeul, Camberene, Malika, Ngor, Ouakam, Yenne… bref toutes les contrées où l’appel de Seydina Limamou s’est fortement encré.

Des fidèles layennes, en dehors sont installés, encerclant les dahiras. Les chants se succèdent, les uns plus forts que les autres. Diamalaye est plein, presque à craquer. Le trop plein de gens sont retenus aux portes par les gendarmes.



D’après Le Soleil, ils sont déçus de ne pouvoir assister à ce moment symbolique de l’appel. Certains sont résignés: c’est la volonté qui compte.



D’autres acceptent leur retard. « Nous sommes venus en retard. Ceux qui sont à l’intérieur sont là depuis 6 heures du matin », nous confient des talibés. Pendant ce temps, les belles notes sont enchaînées tous dans du blanc immaculé.



