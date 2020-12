YouTube, Gmail, Drive…: Panne majeure et inédite des services de Google

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Décembre 2020 à 12:47

La plupart des services de Google sont inaccessibles depuis cette fin de matinée de lundi. Il s’agit de la plus importante panne rencontrée par Google depuis des années. YouTube qui affiche un message d’erreur, GMail qui n’arrive plus à accéder aux contacts, le service bureau Drive inaccessible…



Une panne géante inédite qui concerne les plus importants services du géant américain selon le site DownDetector. Elle concernerait essentiellement l’Europe, où le nombre de remontées d’erreurs est le plus important.



Il s’agirait d’un problème d’authentification et de connexion. Les services de Google qui ne demandent pas de connexion (comme YouTube), sont en effet accessibles en navigation privée.



En revanche, en ce concerne les comptes personnels comme Gmail ou Drive, le site est accessible en navigation privée mais il est impossible de vous connecter.



Le site indique que « le compte Google est introuvable ».



