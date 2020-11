Youm, Aly Ngouille et Amadou Ba font un serment de fidélité

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 08:33

Reparlons du Secrétariat exécutif national de l’Apr de vendredi dernier pour dire les ministres défenestrés ont rivalisé d’ardeur pour convaincre de leur loyauté. Malgré son éviction, « le Burba Djolof » ne semble pas en vouloir au chef de l’Etat. Aly Ngouille Ndiaye a rappelé leur long compagnonnage ettous les avantages qu’il y a eu grâce à la confiance de ce dernier, pour dire qu’il reste à l’Apr sous la houlette de Macky Sall. Il en est de même pour Oumar Youm qui s’est même permis de lire une motion du conseil municipal le maire de Thiadaye dont il est maire. Quid de Amadou Bâ qui disait qu’il est prêt à l’accompagner jusqu’en 2035 ? Le désormais ex ministre des Affaires étrangères s’est montré droit dans ses bottes et prêt à servir Macky Sall. « J’ai été pendant 3 ans ministre sans même être militant de l’Apr. Tout cela grâce à vous », a-t-il martelé non sans réitérer sa disponibilité et son engagement à continuer le compagnonnage. Sont-ils sincères ? Le chef de l’Etat a-t-il cru à leurs serments de fidélité ?

