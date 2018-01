Young Khush sort son single intitulé ‹‹DANSE AVEC NOUS›› feat Clayton Hamilton, NICO et Rosso

YOUNG KHUSH est un rappeur agé de 13 ans domicilié c'est chez ses parents au Plateau (un quartier populaire de dakar). CHEIKH AHMED TIDIANE CISSÉ de son vrai nom, a eu son CFEE en 2013-2014, à la Croix-Rouge internationale. Ensuit,e il a été a Yavuz sélim ou il a fait sa sixieme avant d'intégrer le collège privé Immaculée Conception où il est présentement en classe de 4ième.



Depuis le très bas âge, le petit YOUNG KHUSH imité les rappeurs du pays jusqu'en 2017, année où il débute sa carrière musicale en jouant dans des concerts de quartier et les fêtes de l'école communément appelées Fosco.



C'est en ce debut de l'année 2018 qu'il a decidé de sortir son premier single le 22 janvier prochain. Un single intitulé ‹‹DANSE AVEC NOUS›› en feat. avec ses tontons comme Clayton Hamilton, NICO et Rosso, un tube qui sera accompagné d'une vidéo dès le mois avril.



Ainsi, l'enfant rappeur dit bonjour à la musique sénégalaise et le rap sénégalais, assurèment, a trouvé son new prince.



Savourez le son, sans modération!