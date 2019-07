Youssou Ndour: "C'est difficile d'être ministre"

Invité de BBC Focus on Africa, l'ancien ministre a soutenu que ses 17 mois en tant que ministre de la Culture et du Tourisme, entre 2012 et 2013, "ont été très difficilles".



"J'étais très heureux quand le Président m'a demandé de devenir ministre de la Culture. Mais c'était deux années difficiles", indique le chanteur.



"Quand vous êtes hors du gouvernement, vous pensez que vous touchez un bouton et tout change, mais ce n'est pas la réalité. Les choses sont beaucoup plus complexes", a-t-il déclaré à Véronique Edwards de la BBC.















