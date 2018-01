Youssou Ndour : « Ce qui s’est passé en Casamance, ce n’est pas normal. Nous condamnons cet acte barbare »

iGFM – (Dakar) Le lead vocal du Super Etoile, Youssou Ndour a condamné, samedi, avec la dernière énergie l’attaque barbare survenue en Casamance, par des éléments supposés appartenir au mouvement rebelle, Mfdc. Une attaque qui a 13 morts et 6 blessés graves.

Présent samedi au Cices pour le Grand Bal, Youssou Ndour, n’a pas caché sa colère et son amertume face à ce carnage. « Ce qui s’est passé en Casamance, ce n’est pas normal. Ce sont frères et nos soeurs. Nous condamnons cet acte barbare » a dit Youssou Ndour.

Il a demandé au public venu nombreux de rendre un hommage à toutes les victimes et prier pour le repos de leurs âmes.



Pour rappel, 13 jeunes partis chercher du bois dans la forêt, ont été froidement assassinés par des inconnus, qui ont pris la fuite.

L’Armée a lancé la traque contre les assaillants, qui seront punis à la hauteur des actes commis.

Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille, à la tête d’une forte délégation s’est rendue ce matin sur les lieux du crime pour apporter son soutien aux familles des victimes.

