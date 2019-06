“Habib Faye était l’architecte de ma musique. J’ai écrit et arrangé avec lui des choses que je ne pourrais pas faire avec un autre. On a vécu plus de 25 ans. On a même habité ensemble. C’est un grand monsieur de la musique sénégalaise, un bassiste et surtout un ami. J’ai pensé à lui toute cette année, depuis le jour de sa disparition”, dit-il.