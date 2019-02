Youssou Ndour : "Macky Sall, vous êtes l’homme de l’avion neuf, l’homme des ponts, l’homme des autoroutes"

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 14:08 | | 12 commentaire(s)|

Il n’a pas manqué à l’appel. Le président du Mouvement Féké Massi Bollé par ailleurs, artiste international, Youssou Ndour était aux côtés du candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar, son allié le président sortant Macky Sall, au meeting de lancement de sa campagne, tenu ce dimanche, à Mbacké.



Annonçant les couleurs de cette grande manifestation, qui a battu les records de la mobilisation, Youssou Ndour a assuré que «Benno Bokk Yakaar ne commettra aucune faute encore moins de penalty dans cette course à la présidentielle».

«C’est un match de 90 mn. Nous ne commettrons aucune faute encore moins de penalty. Macky Sall vous êtes l’homme de l’avion neuf. L’homme des ponts. L’homme des autoroutes», a déclaré Youssou Ndour devant des centaines de militants et responsables venus des quatre coins du département, pour participer à «l’opération de démonstration de force de Benno».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos