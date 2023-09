Youssou Ndour: « Si le Sénégal a besoin de moi, je suis disponible »

«Moi, je suis prêt. Ce qui m’intéresse, c’est le Sénégal, c’est la paix. Je ne veux pas de mort. Si le Sénégal a besoin de moi, je suis disponible », a assuré M. Youssou Ndour lors de son passage dans l’émission « 6/9 » de France Inter, le week-end dernier.



Début septembre, le chanteur sénégalais, Youssou Ndour, a démissionné de son poste de ministre conseiller de Macky Sall. Lors de son passage dans l’émission « 6/9 » de France Inter, le weekend écoulé, l’artiste a évoqué ce départ de la présidence sénégalaise. Quand on lui demande s’il sera candidat à la Présidentielle de 2024, il rappelle qu’on est encore en 2023, « même s’il y a (déjà) beaucoup de déclarations de candidature ». Mais, il se dit prêt et disponible si le Sénégal a besoin de lui.



« Nous pensons que le compagnonnage est fini »



Il est revenu aussi sur la fin du « compagnonnage » avec le président Macky Sall. Il fallait partir pour « faire le point ». « Nous sommes restés 12 ans pratiquement ensemble, avec les deux mandats. Aujourd’hui, il (Macky Sall) ne se représente plus. Nous pensons que le compagnonnage est fini et on a demandé de quitter la fonction pour faire le point », a déclaré l’homme politique.



Youssou Ndour a par ailleurs évoqué les dernières tensions politiques au Sénégal. Il a regretté les pertes en vies humaines.



Aujourd’hui, l’ancien conseiller se réjouit du retour au calme. « Le Sénégal, ça va. C’est un pays qui a beaucoup de ressorts… Le Sénégal est debout et (reste) un pays démocratique », a-t-il déclaré.