Youssou Ndour : Soirée «Sargal des Lions locaux» et tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande, à partir du 11 mars Rédigé par leral.net le Lundi 13 Février 2023 à 01:41

La star internationale Youssou Ndour, s’apprête à repartir en tournée internationale avec son orchestre «le Super Etoile». Un périple qui les mènera en Australie et en Nouvelle-Zélande, à partir du 11 mars prochain. Toutefois, You, comme l’appellent affectueusement ses fans, ne compte pas quitter le pays sans organiser une soirée «Sargal» en l’honneur des "Lions" locaux, qui ont remporté haut la main le Championnat d'Afrique des nations (Chan), en battant en finale le pays organisateur, l’Algérie.



Son agenda est chargé, son temps précieux. Très sollicité à travers le monde, Youssou Ndour fait partie des rares musiciens africains qui ont émergé sur la scène internationale, avec un style qui lui est propre et une voix inimitable. Sa musique est prisée dans les 4 coins du globe, à travers les 5 continents.



C’est ainsi qu’après des tournées qui l’ont conduit tour à tour en Angleterre, au Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en France, en Turquie, en Bulgarie, au Luxembourg, aux Etats-Unis, au Canada…, Youssou Ndour s’apprête à reprendre l’avion.



Cette fois-ci, il ira, à partir du 11 mars 2023, en Australie et en Nouvelle-Zélande, où il honorera, avec son orchestre «Le Super étoile», plusieurs rendez-vous.



Cependant, en sa qualité de supporter de l’équipe nationale, il compte, avant de partir pour cette tournée qui risque de durer, organiser une soirée «Sargal» en l’honneur des "Lions" locaux, qui ont remporté haut la main le Championnat d'Afrique des nations (Chan), en battant en finale le pays organisateur, l’Algérie. Ce sera un dîner de gala qui aura lieu le samedi 4 mars prochain. Une occasion pour dire merci à nos héroïques joueurs, mais aussi pour communier avec ses nombreux fans.





