Youssou Ndour, Viviane, Mbaye Dieye Faye, élevés au grade d'Officier de l'Ordre national du Lion

Macky Sall poursuit sa reconnaissance du monde de la culture en décernant des distinctions. Après Coumba Gawlo Seck, Kiné Lam, Omar Pene, kiné Lam, d’autres artistes comme, Youssou Ndour, Viviane Chidid et Mbaye Dieye Faye ont été élevés par le Chef de l’État au rang de Grand Chancelier de l’Ordre national du Lion, ce samedi au Palais, relate Igfm.



Cette distinction prestigieuse a été décernée en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle à la culture sénégalaise. En effet, en tant que des ténors de la musique, ils ont marqué leur empreinte dans l’histoire de la musique sénégalaise.



Cette dynamique de valorisation culturelle s’étend également à d’autres figures marquantes comme Ismaïla Lô, Baba Maal, Manga 2, Jules Faye, Bécaye Mbaye, Mbaye Pekh, Khadim Samb et Yékini, témoignant ainsi de l’engagement continu envers le secteur culturel et du sport au Sénégal.