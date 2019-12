Youssou Ndour à Adiouza : « Ta réussite est celle de la musique sénégalaise »

La chanteuse Adiouza a été reçue par Youssou Ndour, ce mardi en fin d’après-midi, dans les locaux de la TFM. Avant son tête à tête avec le Lead Vocal du Super Etoile de Dakar, la jeune artiste a affirmé avoir effectué ce déplacement pour solliciter les prières du roi du Mbalakh son parrain lors de ses 10 ans de carrière qu’elle va célébrer le 27 décembre 2019 au Grand Théâtre.



« Je suis ici parce que Youssou ndour est comme un père. Il m’a toujours donné des conseils, raison pour laquelle je tenais à le remercier tout en faisant de lui le parrain d’honneur de mes 10 ans de carrière que je vais fêter ce 27 décembre », a-t-elle déclaré. Et d’ajouter : « je suis très honorée et heureuse de l’avoir comme parrain parce que c’est un exemple », a ajouté Adiouza, sollicitant les prières de Youssou Ndour pour la réussite de l’événement.



Youssou Ndour : « Ta réussite est celle de la musique sénégalaise »



De son côté, la star planétaire a tenu à rassurer la fille du chanteur Ouza. « Je ferai tout mon possible pour que cette soirée soit une réussite. Je compte t’accompagner car ta réussite est celle de la musique sénégalaise. Tu es l’espoir de la musique sénégalaise. Tu as une belle carrière parce que ton papa (Ouza) est un bon chanteur et une référence. D’ailleurs, je tiens à le saluer vivement », a indiqué Youssou Ndour avec le sourire.



igfm