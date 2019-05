Youssou Ndour a répondu à l’appel du nouveau guide des ‘’Thiantacounes’’

Le Président du Conseil d’Administration du groupe futurs médias s’est rendu, samedi, à la résidence du nouveau guide des Thiantacounes, Serigne Saliou Thioune, à la cité Keur Gorgui. Youssou Ndour a saisi l’occasion pour rappeler et magnifier ses relations avec le regretté Cheikh Béthio Thioune.



« Vous savez que j’allais venir vous rendre visite, parce que vous aviez été témoin de beaucoup de choses entre Cheikh Béthio Thioune et moi. Vous savez l’estime que j’avais pour lui. C’est le moment de rappeler notre relation parce que vous m’avez toujours traité avec beaucoup de considération », a déclaré M. Ndour.

