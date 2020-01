Youssou Ndour après le sacre de Sadio Mané : « voilà l’exemple » Youssou Ndour a exprimé sa joie après le sacre de Sadio Mané pour le titre de ballon d’or africain 2019, hier en Egypte. « Je suis très content et ému à la fois. D’abord en tant que président d’honneur de Génération Foot, puis en tant que sénégalais qui aime le foot. Ce n’est pas la peine d’aller chercher ailleurs. Voilà l’exemple qu’il faut suivre. Aujourd’hui, les jeunes et tout le monde peuvent arborer des fièrement des maillots floqués du nom de Sadio Mané, autant que tous les grands noms du football », a-t-il dit sur la RFM.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2020 à 10:00



