Youssou Ndour bénit la marche du pays : You, un intrant lourd pour le “Projet”

“ON EST DANS UNE PERSPECTIVE POSITIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SÉNÉGAL…”



C’est le propos de la star planétaire, Youssou Ndour. Il faisait allusion à l’équipe pilotée par le tandem Diomaye-Sonko. Youssou Ndour est sans ambiguïté vis-à-vis des nouveaux dirigeants. C’est pour la star de la musique sénégalaise qui ne cache pas sa satisfaction par rapport à la direction que prend le Sénégal depuis quelques mois. “You” est d’avis que le Sénégal a toutes les chances de son côté, pour se développer, surtout que le pays est stable.



“ Le Sénégal vient d’être un pays producteur de gaz, de pétrole, mais surtout un pays stable, démocratique où il y a la liberté d’expression. Donc, nous avons toutes les chances pour réussi r”, a déclaré récemment le Roi du Mbalax, dans le podcast “uihustle”. Cette prise de position marque une nouvelle rupture du roi du Mbalakh avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Youssou Ndour va plus loin.



D’après le journal "Point Actu", iI souhaite que ses compatriotes travaillent pour la même cause : celle du développement du pays. Tous les Sénégalais doivent se donner la main. Il ne faudrait pas que “ pendant que certains font des efforts, d’autres fassent le contraire ”. Une façon, sans doute, de dire que, lui, Youssou Ndour, a déjà la main à la pâte. Cette adhésion de Youssou Ndour au “Projet” est plutôt une bonne nouvelle. Artiste planétaire, il a été ministre dès le premier gouvernement du président Macky Sall.



Le chanteur sénégalais avait été nommé ministre de la Culture et du Tourisme dans le premier gouvernement formé par le Premier ministre Abdoul Mbaye. Youssou Ndour figurait parmi les 25 membres du gouvernement. Sa posture de vedette planétaire lui attribue d'emblée, une position d'ambassadeur et de médiateur. Son implication dans les prochains Jeux olympiques de la Jeunesse, est un intrant de taille dans l'aura de la manifestation.



Le chanteur est entré en politique à la faveur du combat de l’opposition contre le troisième mandat de Abdoulaye Wade. La candidature de Youssou Ndour, à la présidentielle, avait été rejetée par le Conseil constitutionnel. Mais au second tour de la présidentielle de 2012, Youssou Ndour avait ardemment soutenu Macky Sall, sillonnant le pays pour convaincre les électeurs de voter pour lui, au second tour du 25 mars 2012. C’est donc un homme qui fait son chemin dans la politique. Le chanteur et homme d’affaires, Youssou Ndour, avait alors annoncé à Dakar, qu’il allait se lancer dans l’arène politique à partir du 2 janvier 2012, sans préciser s’il allait se présenter à l’élection présidentielle du 26 février 2012.



D’ailleurs, en novembre 2011, il annonçait sa volonté de lancer son mouvement politique. “ Je rassure les gens avec qui j’ai pris des engagements. Je vais les respecter jusqu’au 1er janvier. Je vais me libérer à partir du 2 janvier, pour entrer dans l’arène politique ”, avait-il dit en wolof, lors de l’inauguration du siège de son mouvement citoyen “Fekke Maci Boolé’”. “ Dans quelle université, on apprend à être chef de quartier, ministre et président ?” , s’interrogeait le chanteur et homme d’affaires.



Youssou Ndour avait appelé les Sénégalais à prendre leurs responsabilités, en “ n’acceptant pas ce qu’on leur impose ’’. “ Pour moi, il y a deux Sénégal. Le Sénégal d’en bas et le Sénégal d’en haut. Je me préoccupe du Sénégal d’en bas ’’, avait-il souligné. Pour lui, “ l’Etat doit diminuer son train de vie en investissant au niveau de la jeunesse ’’. “ Si on veut que le Sénégal ne se déchire pas, il faut mettre tout le monde sur un pied d’égalité. L’Etat est là pour tout le monde. On doit arrêter la discrimination partisane ’’, a dit le le lead vocal du Super étoile.



Des personnalités politiques et de la Société civile avaient assisté à l’inauguration du siège de “Fekke maci boolé’’. Il y avait, entre autres, Cheikh Tidiane Gadio du Mouvement politique citoyen (MPC), Talla Sylla de Wallu, Penda Mbow, du Mouvement citoyen, Lamine Diack, président de l’IAAF, Bara Tall, du mouvement Yamalé.



MAIS LÀ OÙ YOUSSOU NDOUR DEVRAIT ÊTRE DÉCISIF, C’EST, SANS DOUTE, SUR SA POSITION DE PERSONNALITÉ PLANÉTAIRE.



Après Gilberto Gil au Brésil et Michel Martelly en Haïti, Youssou N'Dour fait une nouvelle fois la preuve que la musique mène à tout. La star sénégalaise nommée ministre de la Culture et du Tourisme du gouvernement du président Macky Sall, dirigé par Abdoul Mbaye, est un homme d’affaires aguerri. “ Aucun homme politique sérieux ne peut s’aliéner le soutien ou l’adhésion d’une star de l’envergure de Youssou Ndour ”, commente ce cacique de PASTEF, qui a souhaité garder l’anonymat. En vérité, dans les rangs du parti au pouvoir, aucune ne s’est élevée pour s’offusquer du soutien de Youssou Ndour. “I l vaut mieux avoir You à ses côtés, que de le voir dans les rangs de l’opposition ”, ajoute cet autre responsable de PASTEF.









