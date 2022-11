Youssou Ndour compose une chanson pour les «Lions»

Le lead vocal du Super étoile de Dakar a composé hier une chanson pour accompagner les "Lions" du football qui entament le mondial aujourd’hui contre la Hollande, informe L'As.



Passionné de football, Youssou Ndour a chanté le morceau avec son fils Nelson Mandela Ndour. Le refrain de la chanson est: « Il fallait le faire, on l’a fait ! Relever le défi, on l’a fait ! C’est la fête du Football, on l’a fait! ». Le clip est déjà disponible sur YouTube.