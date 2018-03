Youssou Ndour « déçu » de son compagnonnage avec Macky Sall

Youssou Ndour est l’invité de l’émission « face2face » de la Tfm qui sera diffusée de dimanche. Interpellé par l'animatrice Aïssatou Diop Fall sur son compagnonnage avec le Président, le chanteur et leader du mouvement politique « Fecce ma ci bolé » a étalé son profonde désillusion.



« Je suis déçu de mon compagnonnage (Ndlr, avec Macky Sall) et j’en profite pour dire que je ne suis l’obligé de personne encore moins la marionnette de qui que ce soit. On essaye de m’imposer des limites, en délimitant des zones où je dois me produire, mais je ne vais pas l’admettre », peste-t-il. Et de poursuivre, furax:« Nous qui sommes avec le président Macky Sall, rien ne nous appartient. Par contre, tout appartient à la population à qui nous devons du respect. Je suis très déçu parce que nous devons avoir le même objectif et essayer de l’atteindre. Mais ce n’est pas le cas et je ne suis pas responsable de cela parce que je ne fais pas partie de l’Apr ».

Youssou Ndour déclare que s’il a adhéré dans le politique en 2011, c’est parce qu’il est sénégalais et que le pays avait besoin de lui. « J’ai dû mettre de côté ma crédibilité et ma vie pour m’engager en politique », dira-t-il.











Source: L'As