Youssou Ndour démissionne de son poste de ministre-conseiller

Fin de compagnonnage entre Youssou Ndour et Macky Sall. Selon les informations du journal "Les Echos", reprises par iGFM, le chanteur et homme politique a démissionné de son poste de ministre-conseiller du président de la République et a quitté la coalition « Benno Bokk Yaakaar». Il veut désormais redynamiser son mouvement « Fekke Ma Ci Boole », en direction de la prochaine présidentielle.



L’on assure que cette décision du président du Conseil d’administration du Groupe Futurs Médias n’a pas affecté ses relations avec Macky Sall. « Les relations entre les deux hommes sont au beau fixe. Youssou Ndour et Macky Sall se sont vus, ont longuement discuté et se sont compris. Un entretien qui s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Le Président et patron de Benno n’a point mal pris la double décision de Youssou Ndour », fait-on remarquer.