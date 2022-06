Youssou Ndour joue pour le Président Emmanuel Macron à l'Elysée- Présidence de la République Française. ( Fête de la musique 2022.) L'Omart Sénégal félicite le musicien international Youssou Ndour pour le choix porté sur lui par la France et son président Emmanuel Macron pour célébrer la fête de la musique.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juin 2022 à 20:33 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir propulser le Sénégal et la culture sénégalaise au sommet du monde à Bercy, aux États-Unis, Canada et en Afrique, Youssou Ndour fidèle à son combat pour l'avènement d'une industrie musicale, culturelle en Afrique se voit aujourd'hui immortalisé par la France entière.



L'Omart Sénégal s'engage a inscrire l'artiste musicien international au statut de patrimoine culturel africain vivant sous l'impulsion de l'Unesco.



Bonne fête de la musique à tous.



Le président Omart Sénégal

Abdoulaye Mamadou Guissé

Le président du conseil scientifique Omart Sénégal

Idrissa Diop musicien international



