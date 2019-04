Youssou Ndour : «nous devons transformer le pétrole et le gaz pour…»

A l’occasion de la sortie prochaine de son nouvel album intitulé ‘’History’’, l’artiste musicien a été l’invité de l’émission, ‘’à l’affiche’’ de France 24 sur le plateau de Louise Dupont, présentatrice de ladite émission, Youssou Ndour a estimé que, pour le développement du pays, le pétrole et le gaz doivent être exploités.



« Le Sénégal est un pays qui a besoin de transformer beaucoup de choses. Nous avons un pays qu’est toujours basé sur l’agriculture, qui est une petite richesse. Aujourd’hui, nous avons découvert le pétrole et le gaz. Nous devons transformer tout cela pour être beaucoup plus stables et donner de l’emploi aux jeunes pour qu’ils puissent rester sur place pour développer le pays », a expliqué M. Ndour.















L’Observateur