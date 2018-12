Youssou Ndour parrain et partenaire du Forum de Dakar de la Plateforme « Afrika-Innovation » :

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Décembre 2018 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

Jeudi soir, la Résidence de Belgique à Dakar a été l’hôte d’un cocktail-dînatoire, pour lancer officiellement le premier «Forum de Dakar», issu de l’initiative ‘Afrika-Innovation’. Une idée de Youssou Ndour, Phrenos et Dakar Company, visant à favoriser le climat des affaires entre africains et européens.

Une belle fraîcheur, un savoureux cocktail, de nombreuses personnalités dont des ambassadeurs au Sénégal… Et le premier ‘Forum de Dakar’ était lancé. Un forum organisé par les initiateurs de la plateforme ‘Afrika-Innovation’. Une initiative née d’une belle rencontre entre le ministre Youssou Ndour, l’entreprise belge Phrenos et la société belgo-sénégalaise Dakar Company.

«Afrika-Innovation consiste à faciliter l’organisation d’évènements qui connectent les écosystèmes sénégalais, belges, africains et européens,» renseigne Nicolas Esgain, patron de Phrenos à Bruxelles. Expliquant également que le but est de «changer la perception que l’on peut avoir les uns sur les autres, pour rendre le climat des affaires plus favorable.»

Pour Philippe Colyn, ambassadeur de Belgique au Sénégal et hôte du cocktail, un tel projet permet à l’Europe d’aller vers l’Afrique, et vice-versa, et «Dakar est une sorte de porte ouverte sur l’Afrique». ‘Afrika-Innovation’ sert donc «à trouver un nouveau dynamisme, un nouvel équilibre dans les relations entre l’Europe et l’Afrique. Il met en contact les hommes d’affaires, les politiques, les organisations internationales, pour arriver à un partenariat équilibré,» constate-t-il.

Du 24 au 26 avril 2019, le premier «Forum de Dakar» permettra «d’aborder les opportunités et les défis de l’industrie du tourisme, des industries créatives, des infrastructures et du numérique.»

Youssou Ndour, partenaire du forum, après avoir participé à un dîner d’affaires organisé à Bruxelles le 4 juin dernier, parraine le «Forum de Dakar». La rencontre avait permis de mûrir l’idée «d’un partenariat gagnant-gagnant entre la Belgique et le Sénégal. Et ce forum est un match retour,» admet Youssou Ndour.



Monia Inakanyambo





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos