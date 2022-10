Youssou Ndour retourne à Edinburgh...17 ans après !

La capitale écossaise dans l’attente de la grande voix africaine, Youssou Ndour, la star planétaire qui va construire une scène mondiale dans l’antre du Centre de Conférence international Edinburgh.



La ville Edinburgh est située sur une colline et fort peuplée. Elle inclut une vieille ville médiévale et une élégante nouvelle ville géorgienne, avec jardins et bâtiments néoclassiques.



Dominant la ville, le château d’Édimbourg abrite les joyaux de la couronne d’Écosse et la pierre du destin, utilisée lors du couronnement des monarques écossais. Arthur’s Seat (le « siège d’Arthur ») est un imposant pic situé à Holyrood Park et offrant une vue panoramique sur la ville. Youssou Ndour sera au cœur de Calton Hill, qui accueille monuments et mémoriaux en son sommet.



Le Centre de Conférence international Edinburgh, construit en Mars 1993, a ouvert ses portes en 1995, mais il fait partie du Masterplanned Exchange District à l’extrémité ouest de la ville.



Youssou Ndour va se reproduire une seconde fois historique dans ce Centre de Conférence international Edinburgh, qui génère chaque année, plus de 60 millions de livres sterling de revenus pour la ville d’Édimbourg.











exclusif.net