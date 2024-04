Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Youssou Ndour sera honoré par l'université Berklee Valencia avec un doctorat Rédigé par leral.net le Samedi 13 Avril 2024 à 10:18 | | 0 commentaire(s)| Le légendaire chanteur, compositeur, acteur et homme politique sénégalais, Youssou N'Dour, va être couronné d'un titre prestigieux. Il recevra le titre de docteur honoris causa en musique de l'université privée Berklee Valencia à Valence, en Espagne.



Cette annonce a été faite officiellement par l'établissement scolaire dans un communiqué où il est précisé que Youssou Ndour sera honoré lors de la cérémonie de remise de diplômes de la classe de 2024. Cet événement marquant se tiendra le lundi 8 juillet à 18h00 au Auditori del Palau des Arts.



Youssou Ndour est un symbole de la musique africaine à l'échelle mondiale. Sa carrière prolifique et son influence transcendent les frontières géographiques et culturelles. Il est reconnu pour ses contributions majeures à la musique, notamment à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle.



L'artiste est également célèbre pour son engagement à promouvoir les rythmes traditionnels du Sénégal à un public international. Sa musique empreinte de sonorités africaines authentiques a su toucher des millions de personnes à travers le monde, faisant de lui une icône mondiale de la musique.



Au-delà de sa carrière musicale, Youssou Ndour est également impliqué dans des causes politiques et philanthropiques. Son activisme politique et son travail humanitaire ont marqué plusieurs générations d'artistes et ont eu un impact significatif sur la société sénégalaise et au-delà.



L'université Berklee Valencia reconnaît ainsi l'immense contribution de Youssou Ndour à l'art et à la culture, ainsi que son engagement envers le progrès social et le dialogue interculturel. Cette distinction honorifique souligne son influence durable dans le domaine de la musique et son statut d'ambassadeur culturel du Sénégal et de l'Afrique dans le monde entier.



La cérémonie de remise du doctorat honorifique à Youssou Ndour sera un moment emblématique où la communauté universitaire et le grand public auront l'occasion de célébrer et de rendre hommage à un artiste d'exception et à une personnalité inspirante.



