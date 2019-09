Youssou Ndour sur le décès de Samba Diabaré Samb : "Kou Yiw demna…"

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2019 à 10:31

Youssou Ndour regrette le rappel à Dieu de Samba Diabaré Samb, arraché à notre affection ce vendredi 20 septembre 2019.



« Nos yeux, nos oreilles auraient voulu continuer à te voir et à t’entendre tellement tu as été, MAME, une source intarissable de bonté. Tu es un véritable MONUMENT dont l’oeuvre est et restera intemporelle. A jamais dans nos cœurs. Kou Yiw demna… Saraba. RIP Samba Diabare » , a écrit Youssou Ndour sur twitter.

