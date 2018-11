Youssou Ndoye représentera son club au All Star Game 2018

Les sélections françaises et étrangères du All Star Game 2018, respectivement entraînées par Zvezdan Mitrovic (ASVEL) et Laurent Legname (Dijon), ont été dévoilées jeudi après-midi.



Un seul joueur de la JL Bourg participera à cette grande fête du basket, samedi 29 décembre à Paris Bercy. Il s’agit du pivot sénégalais Youssou N’Doye, 27 ans, qui fera partie du cinq majeurs.



Ses performances récentes ont poussé le jury à le sélectionner, lui qui aligne 16,3 points et 9,3 rebonds par match en moyenne.



Youssou ndoye représentera son club mais aussi son pays, le Sénégal.



Nous lui souhaitons bonne chance!