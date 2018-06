Youssouf Sabaly « On va tout faire pour gagner face à la Colombie et être en huitièmes de finale… »

Le latéral gauche des "Lions", Youssouf Sabaly, a déclaré que l’équipe du Sénégal va « tout faire pour gagner » leur troisième match de groupe à la Coupe du monde. « On va tout faire pour gagner face à la Colombie et être en huitièmes de finale. Le temps des vacances n’a pas encore sonné », a dit le Bordelais au micro du reporter d’équipe de la FIFA, Cynthia Nzetia. Le match ne manque pas d’enjeu, pas question pour le latéral gauche de le prendre à la légère.



Brillant depuis le début de la Coupe du monde, Sabaly se régale et s’épanouit avec la sélection : “Je me sens bien. Émotionnellement, j’ai enfin digéré le fait de participer à un Mondial, de représenter mon pays et de réaliser un rêve de gosse. Je me suis mis en mode combat, et on espère aller le plus loin possible”.



Pour le natif de Chesnay, « ça se passe bien au quotidien, et il y a un certain confort » dans la Tanière. « Tout le monde nous trouve sympathiques, mais il ne faut pas croire pour autant qu’on n’a pas d’objectifs ou que les supporters ne s’attendent pas à des résultats de notre part », a-t-il précisé.



Indispensable dans le schéma de Aliou Cissé, l’arrière gauche assume ses responsabilités et fait preuve d’une abnégation sans faille…

